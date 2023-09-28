Aykut Kocaman'dan Samsunspor açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.Karadeniz ekibinde gündeme gelen isimlerden biri de Aykut Kocaman oldu.Kocaman, bu iddialara yanıt verdi ve PlaySpor'a,şeklinde bir açıklama yaptı.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Sergen Yalçın ile de görüştüklerini açıklamıştı.