Aykut Kocaman'dan Samsunspor açıklaması

Samsunspor ile adı geçen Aykut Kocaman, "Çalışmayı düşünmüyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman'dan Samsunspor açıklaması
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27 Eylül 2023 21:36
Son güncelleme 28 Eylül 2023 00:00
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibinde gündeme gelen isimlerden biri de Aykut Kocaman oldu.

Kocaman, bu iddialara yanıt verdi ve PlaySpor'a, "Çalışmayı düşünmüyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Sergen Yalçın ile de görüştüklerini açıklamıştı.



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