Aykut Kocaman: 'Başımıza gelmeyen kalmadı'

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK'ya 1-0 yenilerek 6 haftada 5. yenilgilerini aldıkları maçın ardından konuştu.



"Nasıl başlayacağımı kestirmek hakikaten zor. Şubattan beri görmediğimi şeyleri görüyorum. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Daha saati kurarken topu ağlarda gördüm. Ondan sonra zaten bir anda özellikle saha içinde söylemek lazım, bu tıkır tıkır sahada, oyunun kontrolünü ele almak çok zordu. Karşımızda birbirine yakın oynayan, sert bir rakip. Mete Kalkavan, daha 3-5. dakikada sert oyuna izin veren tutumu sertliği artırdı. Ne topu kontrol edebildik, yorgun ayaklar vardı. 68 saat sonra maça çıktık. Orta sahadaki rakibin çabuk ayakları, ikinci topu toplamaları ilk yarım saat oyunu kontrol etmemizi zorlaştırdı. Sonra sonra etkinliğimiz artmaya başladı. Ancak ilk yarıda etkin olduğumuz söylenemez."



"İkinci yarı durum tersine döndü ancak birinci dakikasından son dakikaya kadar olan çabalarımız sonuç vermedi. Anlatacak çok bir şey yok."



"Fiziksel olarak etkiliyor tabii. Rizespor maçı 4. gün olacak. 72 saat toparlanmak uygun bir süre. Geçen hafta 7, bugün 5'te başladı. 68 saat toparlanmaya yakın ama Rize maçı 24 saat daha sonrasında olacak. Ufak da olsa bir konfor alanı yaratacak enerji toplama açısından. Buradaki fiziksel hırpalanmanın ötesinde en önemlisi zihinsel. 10. saniye ve yerleşik savunma. Hakikaten başımıza gelmeyen kalmadı demeyeceğimiz çünkü beterin beteri var hayatta. Bugün de bu oldu."



İyi organize olan bir takımla karşılaştıklarını ifade eden Kocaman, şöyle devam etti:



"Kötü bir başlangıcın ardından Fenerbahçe galibiyetiyle moral anlamında toparlanmıştık. Bu maçı mutlaka puanla bitirme amacındaydık. Tabii bu duygularla başlanan maçta, göreve başladığımdan beri 'başıma gelmeyen kalmadı' demeyeceğim ama gariplikler adına konuşuyorum. Bugün de bunlardan bir tanesini yaşadık, maçın 9. saniyesinde. Gaziantepli oyuncunun topa vurduğunu görmedim saatimi kurarken, topu filelerde gördüm. 9. saniye Türkiye rekoruymuş. Türkiye Süper Lig'in en erken golüyle tanışmış olduk."



Kocaman, Muhammet Demir'in çok değerli bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Muhammet için de doğru topraklar buralar gibi gözüküyor. Sezon başından beri çok istedim ama bir yerden sonra sıkıntı olduğunu görünce ayrılması konusunda kendisiyle konuştum, yolu açık olsun." diye konuştu.



Son vuruşlarda sorunlar yaşadıklarını da aktaran Kocaman, şunları kaydetti:



"Zaman zaman da Fenerbahçe'de olduğumda eleştiri alıyordum. Neden eleştiri aldığımı anlamadım. İnsanların sorunları ve sıkıntıları üzerine almaları kadar doğal ve erdemli bir şey yoktur. Her bulunduğum yerde çözülemediğini gördüğüm ve benden kaynakladığını anladığım durumları hissettiğimde yönetimlerle bunu konuştum. Bundan sonraki süreçte de böyle, şu anda da böyle bir durum olduğunda aynı şeyi aynı şekilde yönetimle de konuşurum. İki tarafın anlaşması en önemli şeylerden bir tanesi."







