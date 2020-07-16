Avustralya'da VAR sistemi askıya alındı

Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde VAR uygulamasının askıya alındığı açıklandı.

Haber; AA
Avustralya'da VAR sistemi askıya alındı
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16 Temmuz 2020 13:45
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige cuma günü oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.

FIFA'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.



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