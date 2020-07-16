Avustralya'da VAR sistemi askıya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.
Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige cuma günü oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.
FIFA'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.
Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige cuma günü oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.
FIFA'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.