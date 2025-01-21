Avustralya Açık'ta Zverev ve Badosa yarı finale kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İspanyol Paula Badosa yarı finale yükseldi.

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Avustralya Açık'ta Zverev ve Badosa yarı finale kaldı
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21 Ocak 2025 13:24
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İspanyol Paula Badosa yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün sabah seansında çeyrek final maçları başladı.

İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin dünya 2 numarası Zverev, 12 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaştı.

Üç saat 28 dakika süren maçta rakibini 7-6, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, Avustralya Açık'ta üçüncü, kariyerinde ise 5. kez grand slam yarı finaline yükseldi.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi, Novak Djokovic (7)-Carlos Alcaraz (3) eşleşmesinin galibi olacak.

Badosa'nın kariyerindeki ilk grand slam yarı finali

Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı Paula Badosa, ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3) ile karşı karşıya geldi.

İspanyol tenisçi, 7-5 ve 6-4 biten setlerle 2-0 kazanarak kariyerinin ilk grand slam yarı finaline kaldı.

Badosa, yarı finalde Aryna Sabalenka (1)-Anastasia Pavlyuchenkova (27) karşılaşmasının kazananı ile mücadele edecek.

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