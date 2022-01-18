Avustralya Açık'ta Tsitsipas, Sabalenka ve Raducanu tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve son ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Emma Raducanu ikinci tura çıktı.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün maçları tamamlandı.



Turnuvada iki kez yarı final oynayan 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, ilk turda karşılaştığı dünya 82 numarası İsveçli Mikael Ymer'i 6-2, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.



9 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger Aliassime, dünya klasmanında 90. sırada yer alan Fin Emil Ruusuvuori'yi 6-4, 0-6, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu.



2019 Avustralya Açık'ta ilk turda elendikten sonra tenisi bırakma noktasına gelen Büyük Britanyalı Andy Murray, bu yıl özel davetle katıldığı turnuvada beş setlik zorlu bir mücadelenin ardından ikinci tur biletini aldı. Murray, ilk turda karşılaştığı 21 numaralı seribaşı Gürcü Nikoloz Basilashvili'yi 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti.



Sabalenka geriden gelerek kazandı



Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geriye düştüğü maçta Avustralyalı Storm Sanders'ı 5-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek tur biletini aldı.



ABD Açık'ın son şampiyonu 19 yaşındaki Büyük Britanyalı Emma Raducanu, ilk kez katıldığı Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi.



İlk turda 2013 yılının yarı finalisti ve dünya klasmanının 68 numarası ABD'li Sloane Stephens ile karşılaşan 17 numaralı seribaşı Raducanu, rakibini 6-0, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi.



2016 Avustralya Açık şampiyonu ve 16 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, Estonyalı Kaia Kanepi'ye 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenilerek son iki turnuvaya ilk turda veda etti.



Nadal ve Barty, korta çıkacak



Turnuvada yarın tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Avustralyalı John Millman'la, 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal da elemelerden gelen dünya 126 numarası Alman Yannick Hanfmann'la ikinci tur mücadelesi verecek.



Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, İtalyan Lucia Bronzetti, 4 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, özel kartla mücadele eden Çinli Xiyu Wang, 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari de elemelerden gelen Çinli Qinwen Zheng karşısında ikinci tur maçına çıkacak.





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