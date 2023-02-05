Akyazı'da çıktığı son 5 maçı gol yemeden kazanan Trabzonspor, deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Üst üste çıktığı 3 dış saha mücadelesini de kaybeden bordo-mavililer, büyük hasrete bu akşam son vermek istiyor. Galatasaray derbisine mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Karadeniz ekibinde, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına seslendi.



Tecrübeli çalıştırıcının, "Evimizde nasıl özgüvenli ve enerjik oynuyorsak, aynısını yapmalıyız. Güçlü bir rakiple oynayacağız ancak 90 dakika boyunca plana sadık kalırsak istediğimizi alırız. Özellikle 1. ve 2. bölgede basit hata istemiyorum. Bu takımın gücüne ve potansiyeline çok güveniyorum. Artık kalitenizi gösterin" dediği öğrenildi.



Ligde önlerinde daha 15 maç olduğunu vurgulayan Avcı, "Fırsatlar her zaman gelecek. Önemli olan bunları değerlendirmek. Maç maç gideceğiz, kazandıkça yarışta olacağız" ifadelerini kullanırken, derbi planını da belirledi. Abdullah hoca, özellikle savunma arkasına atılacak doğru toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor, başarılı çalıştırıcı, duran toplara da büyük önem veriyor.





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