Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe yarın Austria Wien'in konuğu olacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.



Jorge Jesus önderliğinde 3. ön eleme turunda Slovacko'yu eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, grup aşaması öncesi son engelde Viyana'da Austria Wien ile karşılaşacak. İlk maçta avantajlı bir sonuç alma hedefinde olan sarı-lacivertlilerin, Austria Wien ile oynayacağı karşılaşma yarın saat 22.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. 21.00'de maç önü programıyla başlayacak heyecan maçın ardından yorumlar ve röportajlarla gece yarısına kadar sürecek.



21.00 Maça Doğru - (Canlı) Spor Smart ve D-Smart Go



22.00 Austria Wien - Fenerbahçe (Canlı) Spor Smart ve D-Smart Go



00.00 Maçın Ardından (Canlı) Spor Smart ve D-Smart Go





