ATP Finalleri'nde finalin adı belli oldu!

ATP Finalleri'nde, Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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ATP Finalleri'nde finalin adı belli oldu!
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20 Kasım 2022 13:44
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Casper Ruud, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının yarı finalinde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Casper Ruud, rakibi Andrey Rublev'i 6-2, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

23 yaşındaki Norveçli tenisçi, diğer yarı final maçında ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yenerek finale yükselen 35 yaşındaki Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.

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