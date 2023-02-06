Atletizm Federasyonu'ndan depremzedeler için bağış

Türkiye Atletizm Federasyonu, depremzedeler için bağışta bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizm Federasyonu'ndan depremzedeler için bağış
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06 Şubat 2023 22:59
Türkiye Atletizm Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için bağışta bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizi sarsan depremin yaralarını sarmak için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak 100 bin TL bağışta bulunuyoruz. Devletimizin her daim yanındayız. Devletimiz ve milletimiz ile el ele ve dayanışma içerisinde bu acı günleri atlatacağız." denildi.

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