Atletico Madrid'den Joao Felix açıklaması!

Atletico Madrid kulübü başkanı Enrique Cerezo, takımının oyuncularından Joao Felix'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den Joao Felix açıklaması!
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10 Nisan 2024 20:10
La Liga ekibi Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan Joao Felix için Atletico Madrid cephesinden açıklama geldi. 

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Felix'in geleceğiyle ilgili konuştu. 

''BARCELONA'DA KALMASI SORUN OLMAYACAK''

Cerezo yaptığı açıklamada ''Buradaki herkes onu seviyor. O muhteşem bir oyuncu, iyi şeyler yapmasını istiyoruz çünkü bunu hak ediyor. Barcelona'da kalması gerçekten sorun olmayacak çünkü o muhteşem bir oyuncu, Avrupa'nın en iyilerinden biri. Barça'da mutlu ve başarılı olacağına eminim." dedi. 

BARCELONA PERFORMANSI 

Bu sezon Barcelona ile 35 maça çıkan Portekizli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti. 

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