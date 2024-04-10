Atletico Madrid'den Joao Felix açıklaması!

La Liga ekibi Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan Joao Felix için Atletico Madrid cephesinden açıklama geldi.



Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Felix'in geleceğiyle ilgili konuştu.



''BARCELONA'DA KALMASI SORUN OLMAYACAK''



Cerezo yaptığı açıklamada ''Buradaki herkes onu seviyor. O muhteşem bir oyuncu, iyi şeyler yapmasını istiyoruz çünkü bunu hak ediyor. Barcelona'da kalması gerçekten sorun olmayacak çünkü o muhteşem bir oyuncu, Avrupa'nın en iyilerinden biri. Barça'da mutlu ve başarılı olacağına eminim." dedi.



BARCELONA PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona ile 35 maça çıkan Portekizli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti.





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