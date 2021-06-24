Atlanta Hawks sürprizi devam ediyor!

1. Maç📍New York

1. Maç📍Philadelphia

1. Maç📍Milwaukee



Atlanta Hawks, bu sezon deplasmanda başladığı 3 playoff serisinin de ilk maçlarını kazandı.



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— Sporxtv (@sporxtv) June 24, 2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks'ı 116-113 yenerek Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti.NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi ilk maçında Fiserv Forum'da Hawks'ı ağırladı.Trae Young, 48 sayı, 11 asist ve 7 ribauntla yıldızlaştığı gecede Hawks'ı galibiyete taşıdı. John Collins 23 sayı, 15 ribauntla oynarken, Kevin Huerter 13, Clint Capela ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist, Jrue Holiday'in 33 sayı, 10 asist ve 4 ribauntluk performanslarıyla, Khris Middleton'ın 15 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı.NBA play-off'ları yarın TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.