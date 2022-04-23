İtalya Serie A'nın 33. haftasında, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Venezia'ya konuk oldu. Karşılaşma, Atalanta'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Mario Pasalic, 47. dakikada Duvan Zapata ve 63. dakikada Luis Muriel kaydetti.



Venezia'nın tek golü ise 80. dakikada Domen Crnigoj'dan geldi.



MERİH, 64'TE GİRDİ



Atalanta'da forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 64. dakikada Giorgio Scalvini'nin yerine oyuna dahil oldu.



3 MAÇ SONRA GALİBİYET



Bu galibiyetle birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Atalanta, puanını 54'e yükseltti ve 8. sıraya yerleşti. Bu karşılaşma ile birlikte üst üste 8. yenilgisini alan Venezia ise 22 puanla ligde son sırada konumlandı.



Gelecek hafta Atalanta, Torino'yu konuk edecek. Venezia ise deplasmanda Juventus'la karşı karşıya gelecek.









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