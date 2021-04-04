Aston Villa'yı Trezeguet uçurdu!

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta mücadelesinde Aston Villa, konuk ettiği Fulham'ı 3-1 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aston Villa'yı Trezeguet uçurdu!
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04 Nisan 2021 20:28
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Fulham'ı ağırladı.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 78. ve 81. dakikalarda Mahmoud Trezeguet ile 87. dakikada Watkins attı. Fulham'ın tek sayısını ise 61. dakikada Aleksandr Mitrovic kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra kazanan Aston Villa, 44 puanla 9. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Fulham ise 19. sırada yer buldu.

Aston Villa, gelecek hafta Liverpool deplasmanına konuk olacak. Fulham ise Wolves'ı ağırlayacak.



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