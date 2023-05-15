Arsenal, Ferland Mendy'nin peşinde!

Real Madrid'in takımda istemediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Ferland Mendy için Arsenal'in 22 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü.



Takımda bulunan Kieran Tierney'in sakatlık problemi yaşaması sebeiyle o bölgeye transfer yapmak isteyen Arsenal, Mendy'i radarına almış durumda.



İKİ TALİBİ DAHA VAR



Aynı zamanda bir başka Londra ekibi olan Tottenham ve Fransız temsilcisi PSG'nin de oyuncuyu takip ettiği ve Real Madrid'in kapısını çalacağı gelen bilgiler yönünde.



REAL MADRID, 48 MİLYON EURO ÖDEDİ



Kariyerine Le Havre'de başlayan Mendy gösterdiği performansla 2017 yılında Olympique Lyon yolunu tutan Mendy burada geçirdiği iki sezonun ardından 48 Milyon bonservis bedeliyle Real Madrid'e katıldı.,



