Arsenal, Ferland Mendy'nin peşinde!

Bu sezon Real Madrid'de hem sakatlık hem de performans düşüklüğü sebebiyle az forma şansı bulan Mendy için İngiltere'den teklif var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal, Ferland Mendy'nin peşinde!
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15 Mayıs 2023 15:33
Real Madrid'in takımda istemediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Ferland Mendy için Arsenal'in 22 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Takımda bulunan Kieran Tierney'in sakatlık problemi yaşaması sebeiyle o bölgeye transfer yapmak isteyen Arsenal, Mendy'i radarına almış durumda.

İKİ TALİBİ DAHA VAR

Aynı zamanda bir başka Londra ekibi olan Tottenham ve Fransız temsilcisi PSG'nin de oyuncuyu takip ettiği ve Real Madrid'in kapısını çalacağı gelen bilgiler yönünde.

REAL MADRID, 48 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kariyerine Le Havre'de başlayan Mendy gösterdiği performansla 2017 yılında Olympique Lyon yolunu tutan Mendy burada geçirdiği iki sezonun ardından 48 Milyon bonservis bedeliyle Real Madrid'e katıldı.,

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