Arsenal'den Kenan Yıldız'a 60 milyon euro!

Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgileniyor.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Kenan Yıldız için 60 milyon euro'luk bir teklif düşündüğü belirtildi.



Milli futbolcumuz ile yeni sözleşme imzalamayı düşünen Juventus ise 20 yaşındaki genç yıldızı bırakmak istemiyor.



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Juventus'ta bu sezon 5 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



