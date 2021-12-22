Arsenal, Aubameyang için gelecek tekliflere açık!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, Aubameyang için gelecek tekliflere açık!
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22 Aralık 2021 16:52
Arsenal'in, kış transfer döneminde Aubameyang için gelecek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

ESPN, İngiliz kulübünün uygun bir teklif alması durumunda Aubameyang'ı satmaya hazır olduğunu aktardı.

Gabonlu oyuncu daha önce disiplin ihlali nedeniyle kaptanlık pazubandını kaybetmişti.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 15 maçta 7 gol, 2 asist yaptı.


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