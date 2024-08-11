Arda Turan kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi İkas Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, ilk lig maçında kırmızı kart gördü.
Mücadeleyi 1-0 önde götürürken 76. dakikada Eyüpspor, Cordova'ya engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişkliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Arda Turan, peşisıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.
Mücadeleyi 1-0 önde götürürken 76. dakikada Eyüpspor, Cordova'ya engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişkliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Arda Turan, peşisıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.
Arda Turan, Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktığı ilk karşılaşmada kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/FIum63XqnK
— Sporx (@sporx) August 11, 2024
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