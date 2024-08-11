Arda Turan kırmızı kart gördü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.

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Arda Turan kırmızı kart gördü
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11 Ağustos 2024 23:32
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 23:45
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi İkas Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, ilk lig maçında kırmızı kart gördü. 

Mücadeleyi 1-0 önde götürürken 76. dakikada Eyüpspor, Cordova'ya engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişkliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Arda Turan, peşisıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.
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