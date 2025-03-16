Aras Kargo, Keçiören Belediyesi'ni rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aras Kargo sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Aras Kargo, Keçiören Belediyesi'ni rahat geçti
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16 Mart 2025 17:36
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aras Kargo sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.  Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Seçkin Yener, Serhat Semiz,

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Preyy, Hazal Selin Uygur, Elif Kapar, )

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Burcu Yönder, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Yordanova, Ceren Karagöl, (Dilara Yeşil, Jaksic, Fulden Ural)

Setler: 25-16, 25-21, 23-25, 25-21

Süre: 108 dakika (25, 25, 30, 28)

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