Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi!

Süper Lig takımı Antalyaspor'a 4 milyon 500 bin Euro borçtan dolayı transfer yasağı getirildi.

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Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi!
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26 Ocak 2021 13:25
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a, geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer engeli getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpte forma giyen Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin Euro borcun ödenmesinin ardından kırmızı beyazlı kulüp transfer gerçekleştirebilecek.

Sezon başında kadro yapılanmasını genç oyunculara yönelik düzenleyen Fraport TAV Antalyaspor ara transfer döneminde takıma yeni futbolcu dahil etmeyi planlamıyor.



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