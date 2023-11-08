Antalyaspor'un yeni başkanından TFF'ye ziyaret

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Antalyaspor'un yeni başkanından TFF'ye ziyaret
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08 Kasım 2023 17:11
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, akademi çalışmaları ve genç oyuncu gelişimi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Mehmet Büyükekşi, geçen ay yapılan olağan genel kurulda başkan seçilen Sinan Boztepe'yi bir kez daha tebrik ederek A Milli Takım forması takdim ederken, Boztepe de başkan Büyükekşi'ye Bitexen Antalyaspor forması, bir plaket ve Büyükekşi'nin doğduğu gün olan 10 Mayıs 1961 tarihine ait bir gazete hediye etti.

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