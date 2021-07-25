Antalyaspor'dan 4 gollü galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'dan 4 gollü galibiyet
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25 Temmuz 2021 22:15
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Antalyaspor, hazırlık maçında Menemenspor ile karşılaştı.

Zafer Stadı'nda oynanan müsabakada, Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Fredy, 18. dakikada Wright, 27. dakikada Naldo ile 70. dakikada Mukairu kaydetti.

Menemenspor'un tek golünü ise 86. dakikada Ahmet Sagat attı.


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