Antalya'da 90+5'te penaltı tartışması! Muslera...

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u Ryan Donk'un golüyle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+5. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Korner atıldığı esnada Muslera rakibine bir müdahalede bulunurken, oyuna devam edildi.
"ÇAKIR POZİSYONA BAKMIYOR"
Son dakikada yaşanan pozisyon için Erman Toroğlu, "Cüneyt Çakır, 'Türkiye'de nasıl olsa maç yönetiyorum' diyor. VAR'ı bekliyor, VAR çağırırsa ve inanıyorsa penaltı. Cüneyt Çakır pozisyona bakmıyor, topa bakıyor." yorumunda bulundu.
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Korner atıldığı esnada Muslera rakibine bir müdahalede bulunurken, oyuna devam edildi.
"ÇAKIR POZİSYONA BAKMIYOR"
Son dakikada yaşanan pozisyon için Erman Toroğlu, "Cüneyt Çakır, 'Türkiye'de nasıl olsa maç yönetiyorum' diyor. VAR'ı bekliyor, VAR çağırırsa ve inanıyorsa penaltı. Cüneyt Çakır pozisyona bakmıyor, topa bakıyor." yorumunda bulundu.
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