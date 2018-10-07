Antalya'da 90+5'te penaltı tartışması! Muslera...

deplasmandagolüyle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+5. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.Korner atıldığı esnada Muslera rakibine bir müdahalede bulunurken, oyuna devam edildi.Son dakikada yaşanan pozisyon için Erman Toroğlu, "Cüneyt Çakır, 'Türkiye'de nasıl olsa maç yönetiyorum' diyor. VAR'ı bekliyor, VAR çağırırsa ve inanıyorsa penaltı. Cüneyt Çakır pozisyona bakmıyor, topa bakıyor." yorumunda bulundu.