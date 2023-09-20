Antalya Toroslar sahasında kazandı

Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında, Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımını 66-49 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Eylül Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.
Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı oyuncular, galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.
Salon: Antalya
Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Nir Meirson (İsrail) Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)
Antalya Toroslar Basketbol: Niray Aral, Bone 20, Gunesh Karaoğlan 8, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 12, Delic 4, Henderson 20, Helin Boybeyi
Sportiva Azoris Hotels: Tamutyte 4, Monique Soares Pereira 6, Vargas 7, Carvalheira 12, Serranho 2, Ferreira, Warren 13, Mariana Pereira, Carregosa 5
1. Periyot: 21-7
Devre: 27-24
3. Periyot: 45-34
Karşılaşmanın rövanşı 28 Eylül Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.
Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı oyuncular, galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.
Salon: Antalya
Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Nir Meirson (İsrail) Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)
Antalya Toroslar Basketbol: Niray Aral, Bone 20, Gunesh Karaoğlan 8, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 12, Delic 4, Henderson 20, Helin Boybeyi
Sportiva Azoris Hotels: Tamutyte 4, Monique Soares Pereira 6, Vargas 7, Carvalheira 12, Serranho 2, Ferreira, Warren 13, Mariana Pereira, Carregosa 5
1. Periyot: 21-7
Devre: 27-24
3. Periyot: 45-34