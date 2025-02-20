Ankaragücü, potada Trabzonspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, evinde Trabzonspor'u 95-85 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, potada Trabzonspor'u mağlup etti
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20 Şubat 2025 20:26
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, evinde Trabzonspor'u 95-85'lik skorla yendi.  TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın sonucunda başkent ekibi, 24'üncü maçında 15'inci galibiyetini alırken, Trabzonspor, 25'inci maçında sahadan 6'ncı kez mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 3. çeyreğinde Trabzonspor'dan İsmail Cem Ulusoy, ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi.

Müsabaka, daha önce hem skorbord hem de şut süresini gösteren tabeladaki arıza nedeniyle hakemler tarafından tatil edilmişti.


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