Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Marius Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 45+44'te Alper Uludağ kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



3 MAÇ SONRA DEPLASMANDA GÜLDÜ



MKE Ankaragücü, bu sonuçla birlikte 3 maç sonra deplasmanda galibiyetini tattı. Öte yandan Ankaragücü, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk deplasman galibiyetini aldı.



SUMUDICA İÇ SAHADA İLK KEZ KAYBETTİ



Gaziantep FK'da ise teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde bu sezon ilk kez iç sahada mağlubiyet aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 öne tamamladı.



19. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında ceza sahasında ortayla buluşan Sowe'in vuruşunu kaleci Nita karşılayarak içeri gönderdi. Rakip ceza sahasında meşin yuvarlığı önünde bulan Erkan Bekiroğu'nun vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.



45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ'ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.



45+2. dakikada konuk ekip golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Erkan Bekiroğlu'nun pasıyla buluşan Alper Uludağ'ın çektiği şut kaleci Nita'nın solunda ağlarla buluştu: 0-1.



Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Renaldo'nun çektiği şutu kaleci Nita çıkardı.



80. dakikada MKE Ankaragücü'nün orta sahadaki atağında ceza yayındaki topla buluşan Erkan Bekiroğlu'nun çektiği şut kale dibine yakın noktadan auta gitti.



90+2. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü'nün gönderdiği topa rakip ceza yayına yakın alında buluşan Sowe'nin aşırtma şutunu kaleci Nita kontrol etti.



Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan



Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou (Dk. 74 Brayan), Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 45 Markovic), Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 45 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 İlker Karakaş), Morais, Dragus



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Cem Türkmen), Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+1 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Rodrigues), Radakovic, Mujakic, Morutan (Dk. 62 Chatzigiovanis), Moreira, Sowe, Renaldo (Dk. 62 Kitsiou)



Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek, Dk. 52 Morais, Dk. 57 Mustafa Eskihellaç, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo, Dk. 79 Alper Uludağ, Dk. 85 Rodrigues, Dk. 88 Kitsiou (MKE Ankaragücü)





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