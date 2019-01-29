ANKARAGÜCÜ PAZDAN VE SACKO'YU AÇIKLADI

MKE Ankaragücü Kulübü, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.Geçmişten kalan borç dosyaları olmasından dolayı transfer yasağı bulunan ve bünyesine yeni oyuncular katamayan MKE Ankaragücü'nde yönetim, borç dosyalarının kapandığını ve transfer yapılmasının önündeki tüm engellerin kalktığını duyurdu.Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini artırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna 'daha güçlü' bir şekilde devam edecektir" denildi.Spor Toto Süper Lig ekibi, transfer yasağının kaldırılmasının ardından Legia Varşova forması giyen Polonyalı milli stoper Michal Pazdan ve İngiltere Championship takımlarından Leeds United forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko'yu transfer etti.Pazdan bu sezon Legia Varşova ile 7 resmi maça çıkıp 1 gol kaydederken, Sacko ise sezona kiralık olarak formasını giydiği Las Palmas ile başladı ve bu takımda 5 maça çıktı.