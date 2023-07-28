Ankaragücü, Cem Türkmen'i transfer etti

MKE Ankaragücü, 21 yaşındaki genç orta saha Cem Türkmen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ankaragücü, Cem Türkmen'i transfer etti
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28 Temmuz 2023 17:33
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Clermont forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Türkmen ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Clermont forması giyen profesyonel futbolcu Cem Türkmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Onuk katılım sağladı" denildi.
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