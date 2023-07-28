Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Clermont forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Türkmen ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Clermont forması giyen profesyonel futbolcu Cem Türkmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Onuk katılım sağladı" denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Clermont forması giyen profesyonel futbolcu Cem Türkmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Onuk katılım sağladı" denildi.