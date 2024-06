Ankara'da ayakta kürek çekme etkinliği yapıldı

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nda "ayakta kürek çekme" yarışı düzenlendi.



Sup Ankara ve Sup Akdeniz dernekleri tarafından Güdül Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde yaklaşık 100 sporsever, "kürek sörfü" olarak da bilinen ayakta kürek çekme yarışına katılarak stres attı.



Sup Ankara kurucularından Gökçe Türkoğlu Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara gibi denizi olmayan bir şehirde böyle bir spor yapmayı hayal etmek bizim için çok büyük bir olaydı. Ankara'daki insanlara bu sporu deneyimletmek gerçekten çok keyifli. Sakin şehir olan Güdül'ü seçmemizin nedeni hem kamp alanı hem de yaptığımız spora uygun bir alan olması. Çok keyifli bir etkinlik oluyor. Yaklaşık 150 kişi kayıt yaptırdı." dedi.



Akdeniz Sup kurucularından Fuat Arıcı ise "Bizim için önemli olan insanların bu sporu tanıması ve sevmesi. Ankara Sup ile beraber bu oluşumu federasyonlaştırmak istiyoruz.'' diye konuştu.



Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da ilçenin Ankara'nın "saklı cenneti" olduğunu belirterek, "Bu tür aktiviteleri hem ilçe turizmi açısından hem de ilçemizin adını daha fazla duyurmak adına desteklemeye devam edeceğiz. Tüm su sporu severleri Sorgun'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Etkinlik pazar günü de devam edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU