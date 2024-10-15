Angelo Stiller: "Bayern Münih'e dönme planım yok"

Bayern Münih altyapısında yetişen ve şu anda Stuttgart'ta forma giyen Angelo Stiller, Bayern Münih'e dönmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Angelo Stiller: 'Bayern Münih'e dönme planım yok'
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15 Ekim 2024 18:00
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in altyapısında yetişen ve şu anda Stuttgart'ta top koşturan Angelo Stiller, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BAYERN'E DÖNMEK GİBİ BİR PLANIM YOK"

23 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, Bayern Münih ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi;

"Bayern Münih'e dönmek gibi bir planım yok. Stuttgart'ta kendimi çok rahat hissediyorum. Bu soruyu anlıyorum ama buradan ayrılmam için hiçbir neden yok."

ANGELO STILLER KİMDİR?

Stiller,  Bayern Münih altyapısında yetişti. Stiller 2021 yılında bedelsiz transferle Hoffenheim'a, 2023 yılında ise 5.5 Milyon € ile Stuttgart'ın yolunu tuttu. 

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