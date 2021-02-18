Andros Townsend: 'Mbappe dünyada 1 numara'

Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Andros Townsend, Kylian Mbappe'nin artık dünyanın en iyisi olduğunu söylerken, Ronaldo ve Messi'nin ilk 3'e giremeyeceğini kaydetti.



"RONALDO'YU HATIRLATIYOR"



Mbappe'nin kendisine Ronaldo'yu anımsattığını söyleyen Townsend, "Kylian Mbappe çok, çok özel bir oyuncu. İlk geldiğinde çok hızlı olduğunu ve oyunu iyi anlayamadığı yönünde eleştiriler olduğunu hatırlıyorum. Ancak artık çok yönlü bir oyuncu oldu. Her şeye sahip. Bana fenomen Ronaldo'yu hatırlatıyor. Onun kadar keskin, onun kadar iyi bir bitirici, onun kadar odaklanmış durumda. Bu yaşta, böyle yetenekleri olması gerçekten korkutucu." dedi.



"1 NUMARA MBAPPE"



Kendisine göre dünyanın en iyi 3 futbolcusunu açıklayan İngiliz futbolcu, "Ronaldo ve Messi ile büyüdüğüm için bunu söylemek üzücü olacak ancak Messi ve Ronaldo'yu şu anda dünyanın en iyi 3 oyuncusu arasına koyamam. Benim ilk 3'ünde 3'ten bire doğru Kevin de Bruyne, Neymar ve Kylian Mbappe olur. 5-10 yıl önce Messi ve Ronaldo kesinlikle maçları domine ederdi ancak şimdi eskisi kadar etkili değiller. Yaşlanmak herkesi etkiliyor, sadece bazılarını daha az etkiliyor" ifadelerini kullandı.



