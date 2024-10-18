Anadolu Efes'in konuğu Olympiacos

, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 18 Ekim Cuma günü (bugün) Yunanistan ekibi'u konuk edecek.Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Bilyoner TV ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 840. karşılaşmasını oynayacak.Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 839 maçta 473 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 592. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 591 mücadelenin 316'sını kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.