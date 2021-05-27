Anadolu Efes'in Final Four yolunda oynadığı 5 unutulmaz maç

Anadolu Efes'in bu sezon Final Four yolunda oynadığı 5 unutulmaz maçı tekrar hatırlıyoruz.

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Anadolu Efes'in Final Four yolunda oynadığı 5 unutulmaz maç
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27 Mayıs 2021 17:28
Anadolu Efes'in, 2021 THY EuroLeague Final Four'a uzanan hikayesindeki 5 unutulmaz maça, nedenlerine ve özetlerine göz gezdiriyoruz.

İşte liste:

4 ŞUBAT 2021
BARCELONA 86-88 ANADOLU EFES

Neden?: Çünkü, Final provasını hem de deplasmanda kazanan Anadolu Efes, güçlü bir mesaj verdi.

18 ŞUBAT 2021
ANADOLU EFES 76-53 OLYMPIAKOS

Neden?: Çünkü, Anadolu Efes ilk çeyrekte 26 sayı yedi ve ikinci çeyrekte 15 olan sayı farkını geri dönüşle kapatıp rakibini maç sonunda 53 sayıda tuttu. Anadolu Efes'in 3 çeyrekte yediği sayı toplamı 27 oldu. Ayrıca, sezonun en iyi savunma performansı gösterildi.

26 ŞUBAT 2021
FENERBAHÇE BEKO 74-106 ANADOLU EFES

Neden?: Çünkü, EuroLeague'in en zor deplasmanlarından biri olan ve bu maça EuroLeague'in en formda takımı olarak gelen Fenerbahçe Beko'ya karşı Anadolu Efes, çok güçlü bir oyunla ve açık bir farkla kazandı.


4 MART 2021
ANADOLU EFES 100-70 CSKA MOSKOVA

Neden?: Çünkü, şampiyonluğun en büyük adaylarından birine karşı Anadolu Efes tarihi ve rekor anlamına gelen bir galibiyet kazandı. CSKA Moskova, tarihinde hiç bu kadar fark yememişti!

4 MAYIS 2021
ANADOLU EFES 88-83 REAL MADRID

Neden?: Çünkü, Final Four bileti kazandıldı.


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