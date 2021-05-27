Anadolu Efes'in Final Four yolunda oynadığı 5 unutulmaz maç

Anadolu Efes'in, 2021 THY EuroLeague Final Four'a uzanan hikayesindeki 5 unutulmaz maça, nedenlerine ve özetlerine göz gezdiriyoruz.



İşte liste:



4 ŞUBAT 2021

BARCELONA 86-88 ANADOLU EFES



Neden?: Çünkü, Final provasını hem de deplasmanda kazanan Anadolu Efes, güçlü bir mesaj verdi.



18 ŞUBAT 2021

ANADOLU EFES 76-53 OLYMPIAKOS



Neden?: Çünkü, Anadolu Efes ilk çeyrekte 26 sayı yedi ve ikinci çeyrekte 15 olan sayı farkını geri dönüşle kapatıp rakibini maç sonunda 53 sayıda tuttu. Anadolu Efes'in 3 çeyrekte yediği sayı toplamı 27 oldu. Ayrıca, sezonun en iyi savunma performansı gösterildi.



26 ŞUBAT 2021

FENERBAHÇE BEKO 74-106 ANADOLU EFES



Neden?: Çünkü, EuroLeague'in en zor deplasmanlarından biri olan ve bu maça EuroLeague'in en formda takımı olarak gelen Fenerbahçe Beko'ya karşı Anadolu Efes, çok güçlü bir oyunla ve açık bir farkla kazandı.





4 MART 2021

ANADOLU EFES 100-70 CSKA MOSKOVA



Neden?: Çünkü, şampiyonluğun en büyük adaylarından birine karşı Anadolu Efes tarihi ve rekor anlamına gelen bir galibiyet kazandı. CSKA Moskova, tarihinde hiç bu kadar fark yememişti!



4 MAYIS 2021

ANADOLU EFES 88-83 REAL MADRID



Neden?: Çünkü, Final Four bileti kazandıldı.



