Anadolu Efes, ikinci yarıda geri dönüp kazandı!

Anadolu Efes, THY EuroLeague 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyondaki 23. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti. Ligde bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 24. maçta 15. kez mağlup oldu.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 16-15 üstün geçen LDLC ASVEL, Knight'ın etkili performansıyla soyunma odasına da 36-32 önde gitti.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Simon, Micic, Pleiss ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada 48-40 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 54-50 üstün girdi.



Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Moerman ve Larkin ile ürettiği sayılarla 34. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) çıkardı. LDLC ASVEL, Strazel ve Jones ile farkı kapatmaya çalışırken, Anadolu Efes son dakikaya da 73-68 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı takım, salondan 78-72 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya), Rain Peerandi (Estonya)



Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 10, Simon 14, Singleton 4, Pleiss 12, Micic 7, Dunston 9, Bryant, Moerman 3



LDLC ASVEL: Jones 13, Knight 21, Kahudi, Risacher, Gist 4, Lacombe 6, Strazel 13, Antetokounmpo 2, Fall 6, Osetkowski 7



1. Periyot: 15-16



Devre: 32-36



3. Periyot: 54-50



HER SAYI +1 AĞAÇ



Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran ve yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu toprakla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasında, Anadolu Efes oyuncularının kaydettiği sayılar katlanarak tohum topuna dönüştü. Ayrıca kampanya çerçevesinde Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen her taraftar adına da kampanyaya +10 tohum topu daha eklendi. Tohum topu sayısı, bunlarla da sınırlı kalmadı.



Maç içinde desibel ölçer etkinliği sırasında taraftarların ulaştığı desibel seviyesi de yeni tohum topları anlamına geldi. Salon içerisindeki etkinlik ve yarışmalardaki, taraftarların kaydettiği sayılar da Her Sayı +1 Ağaç Demek kampanyasına daha fazla tohum topu eklenmesini sağladı.





