Anadolu Efes, deplasmanda kazandı

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Baskonia'yı deplasmanda 89-84 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, deplasmanda kazandı
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13 Kasım 2024 00:21
Son güncelleme 13 Kasım 2024 01:41
Basketbol THY EuroLeague'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 89-84 mağlup etti.

Buesa Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-39 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreğini 65-63 önde geçtiği karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.

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