Ampute A Milli Takımı, Kırşehir Kadın Futbol Takımı ile karşılaştı

İSMAİL TEMİZ: ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

ÇAĞATAY HAN TORUN: MİLLİLERİMİZİ KIRŞEHİR'DE AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

ELİF NUR BAYRAM: "SAHAYA ADIM ATTIĞIMIZDA AYAKLARIMIZ TİTREDİ"

HATİCE NUR GÜÇLÜ: "AMPUTE TAKIMININ HER BİR OYUNCUSU BİZİM İDOLÜMÜZ"

Kırşehir'de düzenlenen özel organizasyon kapsamında A Milli Ampute Futbol Takımı ile Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı gösteri maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, Ampute Milli Takımı 7-3'lük skorla kazandı.A Milli Ampute Futbol Takımı ile Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı, Kırşehir'de düzenlenen özel bir gösteri maçında karşılaştı. Mücadelede hem sporcular hem de seyirciler birlik ve farkındalık mesajları verdi. Organizasyona Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.Maç sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, organizasyonun önemine değinerek,dedi.Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Başkanı Çağatay Han Torun ise,diye konuştu.Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Kaptanı Elif Nur Bayram,ifadelerini kullandı.Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Futbolcusu Hatice Nur Güçlü ise şöyle konuştu: