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Amatör Küme'de futbolcudan hakeme saldırı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Andırın Yesildağspor ile Ekinözü Cela Belediyespor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme maçında kırmızı kart gören konuk takım futbolcusu Ahmet Yetişken, hakeme saldırdı.

Kaynak: DHA
Amatör Küme'de futbolcudan hakeme saldırı
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21 Ocak 2019 12:00
Andırın Şehir Stadyumu'nda dün, 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Andırın Yeşildağspor, Ekinözü Cela Belediyespor'u ağırladı. Maçın 20'nci dakikasına 2-0 mağlup giren Ekinözü Cela Belediyespor oyuncularından Ahmet Yetişken'in müdahalesi sonucu rakip oyuncu yerde kaldı. Maçın orta hakemi Hacı Ahmet Toy, ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstererek Ahmet Yetişken'i oyun dışı bıraktı.

Karara sinirlenen Yetişken, hakem hacı Ahmet Toy'a saldırdı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Ahmet Yetişken, hakem Hacı Ahmet Toy'un boğazını sıkıp tekme attı. Yetişken, hakemin yanından güçlükle uzaklaştırıldı. Olay üzerine hakem Hacı Ahmet Toy, maçı iptal etti.

O ANLAR;





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