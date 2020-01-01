Alvin Gentry, Sacramento Kings ile anlaştı!

Eski New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry'nin, Luke Walton yönetimindeki Sacramento Kings'de yardımcı koç anlaşması yapmayı kabul ettiği açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Gentry, Pelicans'da liderlik ettiği beş sezonun ardından görevden alınmasının ardından iki aydan kısa bir süre sonra, Kings'e katılacak. New Orleans kadroları 175-225 derecesi tutturan Gentry, bu süreçte sık sık sakatlıklarla uğraşıyordu.



Gentry'nin Pelicans'la kazandığı 175 galibiyet, Hornets / Pelicans takımı tarihinde en fazla galibiyet sahibi olan eski koç Byron Scott'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.



Gentry, Walton'ın takımla ilk yılında 21-31'lik bir derece yakaladığı Kings takımına katılıyor olacak.



