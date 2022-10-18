Altınordu'nun yolu açık

Düşme hattından kurtulan 9 puanlı Altınordu, önümüzdeki 2 maçında ligin dibine demir atan takımlarla karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'nun yolu açık
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18 Ekim 2022 13:55
Spor Toto 1'inci Lig'in son iki haftasında önce deplasmanda Tuzlaspor'u ardından da kendi sahasında Yılport Samsunspor'u yenerek düşme hattından kurtulan 9 puanlı Altınordu, önümüzdeki 2 maçında ligin dibine demir atan takımlarla karşılaşacak.

Cumartesi günü deplasmanda 2 puanla son sıradaki Altaş Denizlispor'la kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, gelecek hafta evinde 18'inci basamakta yer alan 6 puanlı Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Play-Off hattında yer alan Bodrumspor ve Pendikspor'la birlikte son 2 haftada puan kaybı yaşamayan 3 ekipten biri olan kırmızı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürerek ilk 7 hedefine yaklaşmaya çalışacak. 

AKADEMİDEN GENÇLER SAHNEDE

Öte yandan yarın Tire'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Sapanca Gençlikspor'u konuk edecek Altınordu'da akademiden 6 genç futbolcu A takım kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Ufuk Kahraman, U18-19 takımından Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, Mehmet Ablay, Furkan Yöntem, Yusuf Talga ve Abdullah Soğucak'ı kadroya aldı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan antrenmanı akademi sporcuları da takip etti.
 
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