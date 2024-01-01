Altınordu'da Keni Var kulübe mahkumu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'nun sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı gurbetçi golcü Keni Var Uzun, sadece 1 kez ilk 11'de şans bulurken, 11 müsabakada yedek soyundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Keni Var kulübe mahkumu
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01 Ocak 2024 14:44
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'nun sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı gurbetçi golcü Keni Var Uzun, ilk yarıyı skora katkı sağlayamadan geçirdi. Almanya doğumlu 24 yaşındaki santrfor sadece 1 kez ilk 11'de şans bulurken, 11 müsabakada yedek soyundu.

Toplam 312 dakika sahada kalan 1.96 boyundaki santrfor gol atamazken, asist katkısı da yapamadı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında olumlu sinyaller veren gurbetçi forvetin ikinci yarıda sergileyeceği performans merak konusu oldu. Öte yandan tecrübeli santrfor Ali Özgün'le yollarını ayıran Altınordu'nun ara transfer döneminde golcü takviyesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
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