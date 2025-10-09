09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Altınordu'da gözler Bilal'de

Altınordu'nun 16 yaşındaki stoperi Bilal Demirağ, Özbekistan'daki milli prova maçlarında vitrine çıkacak.

calendar 09 Ekim 2025 14:03
Haber: DHA - AA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da gözler Bilal'de
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçecek Altınordu'da gözler U17 Milli Takımı'na katılan Bilal Demirağ'ya çevrildi.

U17 Milli Takımı, 11 ve 14 Ekim'de Taşkent'te Özbekistan U18 Milli Takımı ile 2 özel maç yapacak.

Ay-yıldızlılar, 11-17 Kasım'da UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1'inci Tur'da ev sahibi Sırbistan, Bosna-Hersek ve Malta ile oynayacağı maçların provasını Özbekistan'da yapacak. 

Kırmızı-lacivertli yönetim, A takımda yer alan tek milli oyuncu konumundaki 16 yaşındaki stoperin sergileyeceği performansı dikkatle takip edecek.

Sezon öncesi Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelip son anda yuvada kalan Bilal, Altınordu yönetiminin büyük beklenti içinde olduğu isimler arasında yer alıyor. Bu sezon ligde 5, kupada 1 maça çıkan genç savunmacı alt yaş gruplarında milli formayı 28 kez terletti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
