2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçecek Altınordu'da gözler U17 Milli Takımı'na katılan Bilal Demirağ'ya çevrildi.
U17 Milli Takımı, 11 ve 14 Ekim'de Taşkent'te Özbekistan U18 Milli Takımı ile 2 özel maç yapacak.
Ay-yıldızlılar, 11-17 Kasım'da UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1'inci Tur'da ev sahibi Sırbistan, Bosna-Hersek ve Malta ile oynayacağı maçların provasını Özbekistan'da yapacak.
Kırmızı-lacivertli yönetim, A takımda yer alan tek milli oyuncu konumundaki 16 yaşındaki stoperin sergileyeceği performansı dikkatle takip edecek.
Sezon öncesi Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelip son anda yuvada kalan Bilal, Altınordu yönetiminin büyük beklenti içinde olduğu isimler arasında yer alıyor. Bu sezon ligde 5, kupada 1 maça çıkan genç savunmacı alt yaş gruplarında milli formayı 28 kez terletti.
Altınordu'da gözler Bilal'de
Altınordu'nun 16 yaşındaki stoperi Bilal Demirağ, Özbekistan'daki milli prova maçlarında vitrine çıkacak.
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3