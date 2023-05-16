Altay'da kulisler hareketlendi

Süper Lig'den düştükten sonra transfer yasağına ve maddi sorunlara rağmen bu sezon 1'inci Lig'de kümede kalmayı başaran siyah-beyazlılar, 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacak kongrede çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın yeni yönetimini belirleyecek. Altay'da mevcut başkan Ayhan Dündar ile eski yöneticilerden Umut Köroğlu'nun başkanlık koltuğu için liste hazırlığında olduğu gelen haberler arasında.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker'in futbolcular ve teknik ekibe verilen yemekte, "Genel kurul sürecinde ve sonrasında herkesin mutlu olacağını söylemekle yetineyim" mesajı vermesi mevcut yönetimin güçlenerek yoluna devam etmek istediği şeklinde yorumlandı. Başkan Dündar, "Altay, Altaylıların elinde hem kurumsal kimliğe hem vizyoner bir yapıya kavuşacak" sözleriyle görevde kalmak istediğinin sinyalini verdi. Daha önce farklı dönemlerde kulüpte önemli görevler üstlenen Umut Köroğlu'nun da başkan adaylığı için nabız yokladığı, transfer yasağının kaldırılması için çalışma yaptığı öğrenildi.