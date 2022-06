Teknik direktörlük kariyerinde Ankara takımlarıyla özdeşleşen Mustafa Kaplan, futbol gündemine yönelik Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Kaplan, A Milli Takım gündemi, Fenerbahçe'de oynayan eski öğrencileri Altay Bayındır ile İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı sözler söyledi. Kaplan, Trabzonspor'un da Avrupa'da başarılı olacağına inanıyor. Tüm detaylar röportajda...



"KUNTZ'UN YERİNDE BİR TÜRK TEKNİK ADAM OLMALIYDI"



Faroe Adaları karşısında farklı galip gelen A Milli Takım ile ilgili olarak Kaplan, "Maçı izledim. Kazandığımız için mutluyum. Aslında ay-yıldızlı ekibimizin başında bir Türk antrenör olsun isterdim. Örnek olarak; Aykut Kocaman, Samet Aybaba gibi isimler olabilirdi. Almanya'da U21'de çalışan bir hocayı göreve getirdiler. Saygı duyuyorum ama bu işi o dönem Tolunay Kafkas da yapabilirdi. Bence Türk antrenörle yola devam etmemiz daha iyi olurdu. Bu benim şahsi fikrim. Şu anda tabii ki Kuntz'a destek olmak lazım. İnşallah güzel işler yaparlar. Grup zayıf bir grup. Rahat şekilde çıkarız diye düşünüyorum. Rakibin yaş ortalaması da yüksekti. Milli Takım'da bir gençleştirilmeye gidildi. İyi bir sonuç ve iyi bir skor aldık. İlerisi için ümit vadediyorlar" dedi.



"YURT DIŞINA DAHA FAZLA OYUNCU GÖNDERMELİYİZ"



Mustafa Kaplan, Avrupa'daki oyuncularımızın önemine dikkati çekti. Kaplan, "Bizim yurt dışında oynayan oyuncularımızın bakış açıları daha farklı. Oyun içinde Hakan'ın mesela çok farklı bir anlayışı var. Cengiz de öyle. Keşke yurt dışına daha fazla oyuncu gönderebilsek. Saha içindeki geçişler, takım oyunu ve savunması örnek olarak daha farklı. Yurt dışındaki oyuncularımızın çoğalması lazım" ifadesini kullandı.



"UĞURCAN'IN YERİNE ALTAY'I BEKLİYORDUM"



Deneyimli teknik adam, Ankaragücü'nde birlikte çalıştığı Altay Bayındır ve Gençlerbirliği'nden öğrencisi İrfan Can Kahveci için de tespitlerini paylaştı. Altay Bayındır'ın kendisini geliştirdiğini söyleyen Kaplan, "Altay'ın bence 1-2 sene daha Fenerbahçe'de oynaması lazım. Duygusal bir yapısı da var. A Milli Takım'da da Uğurcan'dan önce Altay oynamalıydı. Öyle bekliyordum. Uğurcan hak ediyor ama Altay'a da şans verilmesi gerek. Kendisini sürekli geliştiriyor. İsteyenleri var, şu anda da Avrupa'ya gidebilir. Ama şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'nin Altay'ı vermeyeceğini düşünüyorum. Belçika, İspanya ve Hollanda'dan isteyenleri vardı. Görüşmeler daha sonra tıkandı. Fenerbahçe, Altay giderse tercihini yabancıdan yana kullanır. 2 sene içinde çok farklı yerlere gelecek" açıklamasını yaptı.



"UĞUR ÇİFTÇİ VE HALİL AKBUNAR KADRODA OLMAYI HAK EDİYOR"



Kaplan, teknik direktör Stefan Kuntz'un tercihleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"İrfan Can Kahveci'nin her zaman A Milli Takım'da olması gerekiyor. Uğur Çiftçi de aynı şekilde hak ediyor. Görevini en iyi şekilde yapıyor. Böyle oyuncuları motive etmek lazım. Rıdvan var yine, bence şans bulması gereken. Uğurcan ve İrfan gibi oyuncular mutlaka olmalı kadroda. Halil Akbunar da olabilirdi. Hoca zaman zaman farklı tercih yapıyor. Bu arada Salih'in de uzun yıllar hizmet edeceğini söyleyelim. İyi bir tercih oldu."



"İRFAN, FENERBAHÇE'DE ÇOK RAHAT KAPTANLIK YAPAR"



Fenerbahçe'de gelecek sezon kaptanlık için adı geçen isimlerden biri de İrfan Can Kahveci. Mustafa Kaplan çok yakından tanıdığı İrfan Can için, "Mesut'un futbolculuğuna ters bir şey diyemem. Büyük bir karakter. Ama Fenerbahçe Mesut'u aldığında yanlış bir transfer diye düşündüm. Mesut istenilen tempoda değildi. İrfan Can'ı 10 numara oynatıyordum. Kenarda oynatıyorlar. Gelecek sene 8 ya da 10 numarada olursa daha fazla katkı verecektir. Kaptanlığı da rahatlıkla yapar. Fenerbahçe'ye de büyük katkı olur. Mesut sahada olursa İrfan eziliyordu. Mesut giderse İrfan Can rahatlıkla kaptanlık yapar. O da Avrupa'ya 1-2 yıl içinde gidebilir. Sakatlıkları olmasaydı daha fazla katkısı olurdu. İrfan oyuna küsen biri değil ama onu hemen oyundan çıkarmamak ve sabretmek gerek.



"DİĞER BÜYÜKLER İYİ OLSAYDI TRABZONSPOR STRESE GİRERDİ"



Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un bu başarıyı Avrupa'da da sürdürmesi gerektiğini ifade eden Kaplan, "Trabzonspor'u kutluyorum. Abdullah Avcı'nın bir sistemi var. Başakşehir'de olmadı ama Trabzonspor'da başardı. Strese girmediler. Diğer büyüklerin şampiyonluktan kopması bir avantaj oldu. İyi hamleler yaptılar ve şampiyon oldular. Belki diğer takımlar yarışta olsaydı strese girip sıkıntı yaşayabilirlerdi. Avrupa'da da Türk takımları bir stres yaşıyor. Trabzonspor iyi takviyeler yaparsa iyi yerlere gelir. Ama mevcut kadroya iyi isimler alınamazsa olmaz. Bekleyerek değil de önde basarak oynarlarsa bence iyi işler yapar. Abdullah Avcı'ya ve ekibine saygı duyuyorum. Başarılar devam etsin" diye konuştu.



"ANKARA TAKIMLARI ASANSÖR TAKIM OLMAMALI"



Antrenörlük kariyerinde Ankaragücü ve Gençlerbirliği gibi ekiplerle özdeşleşen Mustafa Kaplan, başkent takımlarının yerinin Süper Lig olduğuna vurgu yaptı. Kaplan, "Gençlerbirliği, ülkemize çok büyük bir katkısı olan camiadır. Onların da önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle mücadele etmeleri gerekiyor. Güzel işler yapmalılar. Ankaragücü de bizden sonra küme düşmüştü. Ankaragücü'nde başkan hocasının arkasında durdu ve Süper Lig'e geldiler. Tebrik ediyorum. İnşallah Ankaragücü de ligde kalıcı olur. Ankara takımları asansör takım olmamalı! Süper Lig'de kalıcı olmaları gerekiyor. Keçiörengücü'nün de daha iyi seviyede olması bizi mutlu eder. 3 takım Ankara futbolu için çok önemli" açıklamasında bulundu.



MUSTAFA KAPLAN YENİ SEZONDA GÖREV ALACAK MI?



Yakın zamanda Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarıyla görüşmeler yapan Mustafa Kaplan'ın adı Kayserispor ile de anılmıştı. Kaplan kariyer planıyla ilgili olarak, "Geçen sezon hep Süper Lig'i bekledik. Daha sonra TFF 1. Lig'den bazı teklifler geldi. Süper Lig'den görüştüğümüz takımlar oldu. Önümüzdeki hafta içinde görüşmeler olacak. Yeni sezonda sahada olmayı arzu ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ