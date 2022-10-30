Altay Bayındır: 'Jesus bize sahip çıkıyor'

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.



Altay yaptığı açıklamada, "Hoca, bana olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizi destekliyor. Bizler de hocamızın sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hoca da bizlere bu yüzden sahip çıkıyor. Önemli olan kazanmak. Bugün de kazandık. Mutluyuz. " dedi.



Jesus'un tüm oyunculara sahip çıktığını söyleyen başarılı kaleci, "Hocamızın da arkamızda durması özgüven veriyor. Daha çok cesaretleniyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Her gün, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sağolsun hocamız, tüm oyunculara sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çok babacan. Biz de onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde." ifadelerini kullandı.



Altay Bayındır, "103 gollü sezonu belki geçeriz. Çok güzel olur. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir gidişat var. Ben eve gidince maçı defalarca izliyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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