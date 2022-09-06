Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski performansını her geçen gün yükseltiyor.Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe , Kayserispor'u ağırlarken, Sarı Lacivertlilerin Kuzey Makedonyalı sol beki Alioski ilk kez ligde 11 görev aldı.Adana Demirspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve geçen hafta Konyaspor maçında ise kadroda olmasına rağmen süre almayan Alioski, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Austria Wien ile oynanan iki karşılaşmada da sahaya 11'de çıkmıştı. Kayserispor maçında da yıldız futbolcu performansı ile alkış topladı.Makedon futbolcu, Kayserispor maçının da en iyilerinden biriydi. 30 yaşındaki oyuncu hem savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi hem de hücumda bindirmeleriyle farkını ortaya koydu. Gelecek maçlar için de ilk 11'deki yerini garantiledi.Ezgjan Alioski kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların gözdesi oldu. Makedon sol bek 1 yıllığına kiralanmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli oyuncunun bonservisinin alınmasını bekliyor. Ezgjan Alioski de sarı-lacivertli camiaya ve takıma kısa sürede adapte oldu.