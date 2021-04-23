Alican Özfesli Boluspor'da beklentileri karşılayamadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a sezon başında Başakşehir'den kiralanan ve ligin bitimine 4 maç kala kadro dışı bırakılan Alican Özfesli beklentilerin altında kaldı.

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Alican Özfesli Boluspor'da beklentileri karşılayamadı
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23 Nisan 2021 10:45
Alican Özfesli
Alican Özfesli
Başakşehir
Beypiliç Boluspor'un sezon başında Medipol Başakşehir'den kiraladığı ve ligin bitimine 4 maç kala kadro dışı bıraktığı Alican Özfesli beklentileri karşılayamadı.

Boluspor ile TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 maça çıkan ve bunların 16'sına ilk 11'de başlayan Alican, gol ve asist katkısı yapamadı.

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Alican'ın, İstanbul ekibiyle 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



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