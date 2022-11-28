Aliağa Petkimspor: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol'a 89-84 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ikinci devresinde özellikle savunmada istediklerini yapamadıklarını bildirdi.



Gören, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın çok denk geçtiğini belirterek, "İkinci yarıda özellikle savunma tarafında istediklerimizi yapamadık. Hücumda da çok düşük yüzdeyle oynadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Ligde 8. maçında 4. yenilgisini yaşayan Aliağa Petkimspor, 9. haftada 5 Aralık Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ