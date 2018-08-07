Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan anlamlı bir hediye aldı. Türkücü anlamlı hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak Ali Koç'a teşekkür ettiAlişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gönderdiği imzalı forma hediyeyi Instagram hesabından paylaştı, altına da şu notu düştü: "Sayın başkanımız Ali Koç'a bana en değerli hediyeyi yolladığı için teşekkür ederim. İşte bu yüzden, dar ağacında bile olsak son sözümüz Fenerbahçe"