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Ali Koç'tan Alişan'a sürpriz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şarkıcıı Alişan'a imzalı forma hediye etti. Ali Koç aynı jesti başta Ali Koç olmak üzere birçok Fenerbahçeli isme yaptı.

Ali Koç'tan Alişan'a sürpriz
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07 Ağustos 2018 10:48
Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan anlamlı bir hediye aldı. Türkücü anlamlı hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak Ali Koç'a teşekkür etti

Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gönderdiği imzalı forma hediyeyi Instagram hesabından paylaştı, altına da şu notu düştü: "Sayın başkanımız Ali Koç'a bana en değerli hediyeyi yolladığı için teşekkür ederim. İşte bu yüzden, dar ağacında bile olsak son sözümüz Fenerbahçe"





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