Ali Koç, Jose Sosa'yı İstanbul'a çağırdı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Sosa, Başkan Ali Koç'un çağrısıyla tatilini yarıda bırakarak görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Haber; Sözcü
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Ali Koç, Jose Sosa'yı İstanbul'a çağırdı
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24 Mayıs 2021 20:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra sarı lacivertli kulüpte sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

EMRE BELÖZOĞLU VE FUTBOLCULARLA GÖRÜŞME

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Emre Belözoğlu ve birkaç futbolcu ile kulüpte görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı da İstanbul'a davet etti.

JOSE SOSA TATİLİNİ YARIDA KESTİ, GELDİ

Bodrum'da tatilini sürdüren 35 yaşındaki orta saha, Başkan Koç'un acil çağrısıyla tatilini yarıda bırakıp İstanbul'a geldi.

Başkan Koç'un, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa ile aldığı ücret ve takımdaki geleceği konusunda görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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