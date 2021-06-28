Ali Koç: "Bu dönemde güzel şeyler olacak"

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatalarını aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ali Koç: 'Bu dönemde güzel şeyler olacak'
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28 Haziran 2021 21:03
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen mazbata törenine Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç ile yeni yönetim kurulunun üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, "Seçim sonuçlarının Fenerbahçe Spor Kulübüne hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum. Üç sene daha kulüp başkanımızın görevini başarıyla sürdürmesini, başta sportif başarılar olmak üzere kulübümüzün bütün sporcularının muvaffak olması için elinizden geleni yapmanızı ve mali durumumuzun eskisinden daha iyiye gitmesini ve yeni tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, genel kurulu üyelerimiz adına hassaten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninde konuşan Ali Koç ise Vefa Küçük'e divan başkanlığı için teşekkür ederek, "İnşallah bu dönem geçen döneme göre çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların olacağı, Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını verdi. Mazbata töreninin sonunda hazırlanan pastayı Vefa Küçük ile Ali Koç birlikte kesti. 


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