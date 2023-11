Ali Çamlı: 'Alınan her puan kıymetli'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligin zorlu bir maraton olduğunu söyledi.



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Adana Demirspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, sarı-kırmızılı ekibin sahaya koyduğu futbolu beğendiğini belirtti.



"ALINAN HER PUAN KIYMETLİ"



Teknik heyet ile tüm sporcuları tebrik eden Çamlı, "Lig zor bir maraton. Alınan her puan kıymetli. Berabere kaldık diye bir burukluk oluyor ama olsun, sahanızda yenilmemek de güzel." dedi.



Sahada her iki takımın güzel bir futbol ortaya koyduğunu anlatan Çamlı, "Kıyasıya yarıştığınız takımla maç yapıyorsunuz. Sevindiğim durum, herhangi bir kötü olay olmadan misafir ettiğimiz kardeş şehrimizin takımını ev sahipliğine yakışır bir duruşla buradan uğurlamak. En çok istediğim şeydi. Allah'a şükür bir sıkıntı olmadan maç kardeş kardeşe bitti. Her iki takım da futbolu çirkinleştirmeden seyirciye güzel futbol seyrettirmeye gayret gösterdi. Her iki takımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Çamlı, ayrıca şehrin bugünkü müsabakada olduğu gibi kenetlenmeye, takımına sahip çıkmaya devam etmesi temennisinde bulundu.





